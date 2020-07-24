مدرب ليستر: لدينا فرصة لتحقيق نتيجة ضد يونايتد ستُسمع في العالم.. الضغط مُلقى عليهم

قال بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي إن سيظل فخورا بفريقه سواء نجح في اقتناص بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا من عدمها حينها يواجه مانشستر يونايتد.

ويستضيف ليستر منافسه يونايتد الأحد المقبل في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر المركز الخامس بـ62 نقطة بفارق نقطة عن يونايتد الثالث والذي يتساوي مع تشيلسي الرابع في النقاط ويتفوق عليه في فارق الأهداف.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "لا يهم ماذا سيحدث في المباراة أنا سأبلغ اللاعبين بمدى فخري بهم وبما قدموه خلال الموسم".

وواصل "حينما بدأنا الموسم ونحن الآن سنخوض المباراة الأخيرة لا أعتقد أن اللاعبين بإمكانهم تقديم أكثر من ذلك".

وأضاف "نعم ربما كان ينبغي علينا تحقيق بعض النتائج الإيجابية في بعض المباريات مثلما سينظر كل فريق لمبارياته ويرى أين كان يمكن أن يحظى بنتائج أفضل".

وشدد رودجرز "ما فعله الفريق خلال الموسم كان رائعا حتى الآن، الآن لديهم فرصة لتحقيق نتيجة ستُسمع في العالم كله وعلينا الاستمتاع".

وقال مدرب ليفربول الأسبق إن الضغط ملقى على يونايتد للتأهل لدوري الأبطال وليس ملقى على فريقه.

وأوضح "نحب التواجد في دوري الأبطال لكن يونايتد أو أي من تلك الأندية الخارقة يحتاجون للتواجد في البطولة لأسباب عديدة".

وواصل "سنقدم كل ما لدينا للتواجد في ابطولة وإن فشلنا فسنكون قد حظينا بموسم جيد في أول موسم لي مع الفريق".

وأتم رودجرز "حينما تنفق الكثير من الأموال فإن التوقع أن تتواجد في البطولة وهذا فرق التوقعات المطلوب بيننا وبين يونايتد".

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