سموحة يغرق.. كهربا يتألق في فوز رباعي لـ الأهلي

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

تألق محمود عبد المنعم "كهربا" في انتصار الأهلي الودي على حساب سموحة، في الظهور الأول للمارد الأحمر.

الأهلي انتصر برباعية مقابل لا شيء في اللقاء الودي الأول للفريق استعدادا للدوري، واللقاء الودي الثاني لـ سموحة.

رباعية الأهلي شهدت تألق كهربا، الذي سجل هدفين وصنع مرة لـ مروان محسن، بينما سجل جونيور أجايي الهدف الرابع.

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خسارة سموحة برباعية تأتي بعد 5 أيام من خسارته بخماسية أمام الزمالك.

واهتزت شباك سموحة وديا 9 مرات، بينما سجل الفريق مرة واحدة.

السويسري ريني فايلر اعتمد على أليو بادجي في الهجوم وخلفه كهربا وجيرالدو ومحمد مجدي "أفشة"، مع تواجد عمرو السولية وديانج في وسط الملعب.

بينما اعتمد حمادة صدقي مدرب سموحة على خطة 4-3-3 بتواجد صلاح محسن وحسام حسن ومحمد طلعت في الهجوم

الشوط الأول لم يشهد الخطورة الحقيقة على مرمى أي فريق، قبل أن تظهر الفرصة الحقيقية الأولى لـ الأهلي قبل نهاية الشوط.

عمرو السولية أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتابعها كهربا بعد تصدي الهاني سليمان، ويسكنها الشباك.

مع بداية الشوط الثاني دفع فايلر بالبدلاء التسعة.

شارك علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم والشاب محمد شكري والشاب العربي بدر وأحمد الشيخ وجونيور أجايي ومروان محسن وأحمد فتحي.

واستكمل كهربا وعمرو السولية المباراة حتى نهايتها. بينما أجرى حمادة صدقي 11 تغييرا بالكامل.

مع مشاركة الشيخ، شارك كهربا على الجانب الأيسر ليتألق في الدقيقة 50 ويصنع بطريقة مميزة لـ مروان محسن.

وانهار فريق سموحة بالكامل في أخر 10 دقائق من المباراة، فصنع السولية بالكعب لـ كهربا، الذي سدد بإتقان في الشباك.

وبعدها مباشرة انطلق مروان محسن وأطلق تسديدة قوية اصطدمت في القائم قبل أن تصل لـ أجايي الذي أسكنها داخل الشباك.

وكاد أحمد الشيخ أن يسجل الهدف الخامس في أكثر من مناسبة، إلا أنه لم ينجح في ذلك في النهاية.

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