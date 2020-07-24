سموحة يغرق.. كهربا يتألق في فوز رباعي لـ الأهلي

تألق محمود عبد المنعم "كهربا" في انتصار الأهلي الودي على حساب سموحة، في الظهور الأول للمارد الأحمر.

الأهلي انتصر برباعية مقابل لا شيء في اللقاء الودي الأول للفريق استعدادا للدوري، واللقاء الودي الثاني لـ سموحة.

رباعية الأهلي شهدت تألق كهربا، الذي سجل هدفين وصنع مرة لـ مروان محسن، بينما سجل جونيور أجايي الهدف الرابع.

خسارة سموحة برباعية تأتي بعد 5 أيام من خسارته بخماسية أمام الزمالك.

واهتزت شباك سموحة وديا 9 مرات، بينما سجل الفريق مرة واحدة.

السويسري ريني فايلر اعتمد على أليو بادجي في الهجوم وخلفه كهربا وجيرالدو ومحمد مجدي "أفشة"، مع تواجد عمرو السولية وديانج في وسط الملعب.

بينما اعتمد حمادة صدقي مدرب سموحة على خطة 4-3-3 بتواجد صلاح محسن وحسام حسن ومحمد طلعت في الهجوم

🔵 حمادة صدقي يهاجم الأهلي بـ محمد طلعت وصلاح محسن وحسام حسن في تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي في المباراة الودية بعد قليل pic.twitter.com/NxKJjcyp4X — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 24, 2020

الشوط الأول لم يشهد الخطورة الحقيقة على مرمى أي فريق، قبل أن تظهر الفرصة الحقيقية الأولى لـ الأهلي قبل نهاية الشوط.

عمرو السولية أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتابعها كهربا بعد تصدي الهاني سليمان، ويسكنها الشباك.

محمود كهربا ⚡ يحرز الهدف الأول داخل شباك سموحة في الدقيقة 43 🔥🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/Mr8IL87Pa0 — OnTime Sports (@ONsportEg) July 24, 2020

مع بداية الشوط الثاني دفع فايلر بالبدلاء التسعة.

شارك علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم والشاب محمد شكري والشاب العربي بدر وأحمد الشيخ وجونيور أجايي ومروان محسن وأحمد فتحي.

واستكمل كهربا وعمرو السولية المباراة حتى نهايتها. بينما أجرى حمادة صدقي 11 تغييرا بالكامل.

مع مشاركة الشيخ، شارك كهربا على الجانب الأيسر ليتألق في الدقيقة 50 ويصنع بطريقة مميزة لـ مروان محسن.

مروان محسن يعود للتهديف ويحرز الهدف الثاني داخل شباك سموحة في الدقيقة 51 🔥🔥#الأهلي 2 - 0 #سموحة#ONTime_Sports pic.twitter.com/wx7U3GEFQ8 — OnTime Sports (@ONsportEg) July 24, 2020

وانهار فريق سموحة بالكامل في أخر 10 دقائق من المباراة، فصنع السولية بالكعب لـ كهربا، الذي سدد بإتقان في الشباك.

الفولت العالي ⚡ محمود كهربا يحرز الهدف الثالث داخل شباك سموحة في الدقيقة 80 🔥🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/RKIFzucsgK — OnTime Sports (@ONsportEg) July 24, 2020

وبعدها مباشرة انطلق مروان محسن وأطلق تسديدة قوية اصطدمت في القائم قبل أن تصل لـ أجايي الذي أسكنها داخل الشباك.

جووووووووول جونيور أجايي يحرز الهدف الرابع داخل شباك سموحة في الدقيقة 81 🔥🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/G2lCjGgXmd — OnTime Sports (@ONsportEg) July 24, 2020

وكاد أحمد الشيخ أن يسجل الهدف الخامس في أكثر من مناسبة، إلا أنه لم ينجح في ذلك في النهاية.

















اقرأ أيضا:

الكشف عن الإجراء الذي يجمّد إيقاف الشناوي

الاتحاد السكندري يُعدد مشاكله قبل مواجهة الزمالك

الأهلي يخضع لمسحة طبية جديدة يوم الأحد

كلوب يرد على لامبارد

هل تفاوض الاتحاد مع لاعب النجم الساحلي