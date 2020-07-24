لامبارد يتأسف على طريقة حديثه في مشادته مع كلوب ويبرر موقفه

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن ندمه على طريقة حديثه أثناء مشادته مع يورجن كلوب مدرب ليفربول في لقاء الفريقين الأربعاء الماضي.

وقال لامبارد في تصريحات للصحفيين: "كي أكون أمينا لقد رأيت الفيديو ومن حيث اللغة المستخدمة فيه أنا أندم على ذلك".

وواصل "هذه الأشياء تنتشر كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولدي فتاتين قد يشاهدان ذلك".

قبل أن يستدرك "لكن من حيث الشغف والدفاع عن فريقي فلا يوجد أي ندم لدي".

وبرر لامبارد في وقت سابق سبب المشادة قائلا: "كان هناك الكثير من الحديث من قبل مقاعد بدلاء ليفربول ليس لدي أي مشاكل مع كلوب لقد أدار فريقه في موسم رائع".

وشدد "ليفربول فاز بالدوري حسنا هذا جيد لهم، لكن لا يجب أن يغتروا بذلك".

وأكمل "كنت سأشرب نخبا مع يورجن كلوب لنجاحهم، ولكن هناك أشياء حدثت لم تعجبني من مقاعد البدلاء منهم".

وعلق كلوب سابقا على الواقعة قائلا: "نحن لسنا مغرورون فرانك كان في مزاج تنافسي حقا وأنا أحترم ذلك كثيرا".

وواصل "بالنسبة لي بعد المباراة انتهى كل شيء، يجب أن يتعلم متى ينتهي الحديث بعد صافرة نهاية اللقاء وهو لم يفعل ذلك".

وأتم كلوب "الحديث عن الواقعة بعد اللقاء ليس شيئا جيدا".

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