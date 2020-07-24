ذا أثليتك: يونايتد يستهدف جناح بايرن ميونيخ كخطة ب لـ سانشو

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 17:55

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - بايرن ميونيخ - الصورة من حساب بايرن

لأنه يعلم أن المفاوضات مع بوروسيا دورتموند لن تكون سهلة على الإطلاق، وضع مسؤولو مانشستر يونايتد الخطة البديلة في حالة فشل التعاقد مع سانشو. خطة تعتمد على كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ.

شبكة ذا أثليتك الموثوقة كشفت في تقرير حصري لها استهداف مانشستر يونايتد التعاقد مع الجناح الفرنسي كومان قادما من بايرن ميونيخ، ولكن الهدف الأول يبقى جيدون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

هدف يونايتد الأول في سوق الانتقالات المقبلة هو سانشو، لتدعيم خط هجوم الشياطين الحمر، ولكن يونايتد وضع الخطة ب وهي التفاوض مع بايرن ميونيخ من أجل كومان صاحب الـ 24 عاما.

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وبدأ يونايتد بالفعل في مناقشة فكرة التعاقد مع كومان، سواء عن طريق الشراء النهائي أو عن طريق الاستعارة لمدة موسم.

ويرحب كومان بفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي وتحديدا مع مانشستر يونايتد، في ظل تواجد الثنائي الفرنسي بول بوجبا وأنتوني مارسيال، وفقا لـ ذا أثليتك.

بايرن ميونيخ قد يترك كومان يرحل لـ يونايتد، وذلك بعد تعاقد النادي الألماني مع لوري ساني من مانشستر سيتي، وفقا لمصادر الشبكة.

الجناح الأيسر صاحب الـ 24 عاما لعب بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

وشارك كومان في 35 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي مع بايرن، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

مع يوفنتوس، لعب كومان 22 مباراة ونجح في التسجيل مرة.

ويمتلك كومان 22 مباراة دولية في جعبته مع منتخب فرنسا.

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