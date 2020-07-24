رسميا – الدوري الإنجليزي 2020\2021 يبدأ 12 سبتمبر

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن انطلاق مسابقة الموسم المقبل 2020\2021 يوم 12 سبتمبر.

وأشارت الرابطة إلى أن موسم 2020\2021 سينتهي يوم 23 مايو 2021.

ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الموسم الحالي 2019\2020 يوم 27 يوليو الجاري –بعد 3 أيام من الآن-.

أخبار متعلقة
مؤتمر كلوب: مشادة لامبارد؟ لسنا مغرورين.. ولم نحسم مصير لوفرين يوفنتوس يعلن نهاية موسم دوجلاس كوستا مالك بريشيا: سأنفذ وعدي لـ تونالي.. وأتقاسم اللوم مع بالوتيلي بنسبة 50% صحفي سكاي: ليفربول لم يطلب ألكانتارا.. ولوفرين سيرحل

بالتالي، ستفصل 6 أسابيع فقط بين الموسم الحالي والموسم الجديد.

وكان موسم 2019\2020 الحالي قد انطلق يوم 9 أغسطس 2019 في موعده الطبيعي.

لكن بسبب جائحة كورونا، توقف الموسم لـ3 أشهر تقريبا، مما سيترك أثره على موعد انطلاق الموسم التالي.

وتوج ليفربول بلقب الموسم الحالي بعد غياب 30 عاما، وسيدافع عن كأسه في العام المقبل.

وضمن كل من ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون مشاركتهما في الموسم المقبل بعد أن احتلا المركزين الأول والثاني في "تشامبيونشيب".

فيما تأكد هبوط نورويتش سيتي إلى القسم الثاني، مما يعني غيابه عن الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

اقرأ أيضا:

الكشف عن الإجراء الذي يجمّد إيقاف الشناوي

الاتحاد السكندري يُعدد مشاكله قبل مواجهة الزمالك

الأهلي يخضع لمسحة طبية جديدة يوم الأحد

كلوب يرد على لامبارد

هل تفاوض الاتحاد مع لاعب النجم الساحلي

الدوري الإنجليزي في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الظهور الأول – نجل أبو تريكة بشارك مع العربي بقميص 72 12 دقيقة | المحترفون
ذا أثلتيك: يونايتد يستهدف جناح بايرن ميونيخ كخطة ب لـ سانشو 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – الدوري الإنجليزي 2020\2021 يبدأ 12 سبتمبر 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشوط الثاني - الأهلي (1) - (0) سموحة ساعة | مصر
وليد العطار لـ في الجول: تظلم الشناوي ضد شكوى الزمالك يجمد قرار إيقافه ساعة | مصر
مصيلحي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع لاعب النجم الساحلي ساعة | الدوري المصري
التشكيل - بادجي يقود هجومي الأهلي .. وسموحة يهاجم بـ صلاح وطلعت وحسام ساعة | الدوري المصري
الزمالك يشكل لجنة لاكتشاف مواهب ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك