رسميا – الدوري الإنجليزي 2020\2021 يبدأ 12 سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن انطلاق مسابقة الموسم المقبل 2020\2021 يوم 12 سبتمبر.

وأشارت الرابطة إلى أن موسم 2020\2021 سينتهي يوم 23 مايو 2021.

ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الموسم الحالي 2019\2020 يوم 27 يوليو الجاري –بعد 3 أيام من الآن-.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September The final match round of the campaign will take place on 23 May The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK — Premier League (@premierleague) July 24, 2020

بالتالي، ستفصل 6 أسابيع فقط بين الموسم الحالي والموسم الجديد.

وكان موسم 2019\2020 الحالي قد انطلق يوم 9 أغسطس 2019 في موعده الطبيعي.

لكن بسبب جائحة كورونا، توقف الموسم لـ3 أشهر تقريبا، مما سيترك أثره على موعد انطلاق الموسم التالي.

وتوج ليفربول بلقب الموسم الحالي بعد غياب 30 عاما، وسيدافع عن كأسه في العام المقبل.

وضمن كل من ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون مشاركتهما في الموسم المقبل بعد أن احتلا المركزين الأول والثاني في "تشامبيونشيب".

فيما تأكد هبوط نورويتش سيتي إلى القسم الثاني، مما يعني غيابه عن الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

اقرأ أيضا:

الكشف عن الإجراء الذي يجمّد إيقاف الشناوي

الاتحاد السكندري يُعدد مشاكله قبل مواجهة الزمالك

الأهلي يخضع لمسحة طبية جديدة يوم الأحد

كلوب يرد على لامبارد

هل تفاوض الاتحاد مع لاعب النجم الساحلي