الزمالك يشكل لجنة لاكتشاف مواهب

اعتمد مرتضى منصور رئيس الزمالك اليوم الجمعة قرار تشكيل لجنة خبراء لاكتشاف موهوبين في كرة القدم.

ويرأس اللجنة غانم سلطان وبها أحمد عبد الحليم وسعيد الجدي وحمادة عبد اللطيف وحسن بصري.

وستكون مهمة اللجنة اكتشاف لاعبين صغار موهوبين لضمهم لقطاع الناشئين في النادي.

ويعتمد الزمالك على قطاع الناشئين لمد الفريق الأول بلاعبين مميزين مثلما حدث سابقا مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى محمد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي لاستئناف الدوري المصري الممتاز بمواجهة ضيفه المصري في 6 أغسطس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 31 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

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