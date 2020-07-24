تأجيل ودية أسوان والمقاولون العرب بقرار من اللجنة الطبية

أعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة تأجيل مباراة أسوان والمقاولون العرب الودية والتي كان مقررا إقامتها السبت 25 يوليو.

تأجيل المباراة يأتي نظرا لضرورة إجراء مسحة جديدة للفريقين قبل المباراة بـ 48 ساعة.

وأخطرت اللجنة الطبية إدارة الفريقين بأن المسحة الواحدة تسمح للفريق بأداء مباراة أو مباراتين فقط خلال يومين يتم بعدها إجراء مسحة جديدة مع التنسيق المستمر مع اللجنة الطبية.

واستبدل أسوان مباراتيه الوديتين اللتين كانتا من المقرر خوضهما ضد الإنتاج الحربي والزمالك بمواجهتي المقاولون العرب ووادي دجلة.

وكان من المفترض أن يواجه أسوان منافسه المقاولون العرب، بعد إلغاء لقاء الإنتاج الحربي عقب الإعلان عن إصابة 18 فردا منه بفيروس كورونا.

وكان أسوان تعادل مع المقاولون قبل عدة أيام إيجابيا بهدف لمثله.

فيما سيكون اللقاء الودي الثاني ضد وادي دجلة في الـ29 من الشهر ذاته بدلا من لقاء الزمالك في ظل تواجد الأخير في معسكره في برج العرب.

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