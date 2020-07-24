وزير الرياضة يحدد موعد عودة الجماهير للمدرجات في إيطاليا

أعلن فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي أن عودة الجماهير للمدرجات ستبدأ في سبتمبر المقبل مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وتقام مباريات الدرجة الأولى والثانية وكأس إيطاليا بدون جماهير عقب استئناف النشاط بعد توقف دام 3 أشهر.

وقال سبادافورا لـ "راديو راي" الإيطالية: "إذا سمح المنحنى الوبائي، يجب أن نكون قادرين على رؤية المشجعين في الملاعب في سبتمبر المقبل".

وأضاف "من الواضح أننا لن نكون قادرين على ملء الملعب كما فعلنا من قبل، ولكن نحترم سلسلة من الإجراءات التي ندرسها في الوقت الحالي".

وكان ملعب الأولمبي في مدينة تورينو قد بدأ تطبيق تقنية "أشعر بالأمان" على الصحفيين الذي حضروا مباراة تورينو وهيلاس فيرونا في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

ويتحقق النظام من درجة حرارة الجسم ويضمن أن القناع يغطي الوجه بالكامل ثم يرش الفرد برذاذ مطهر.

وإذا كانت الشخص لا تتناسب نتائجه مع النظام سيصدر الجهاز تنبيها ويُمنع الشخص من دخول الملعب.

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