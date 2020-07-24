خبر في الجول - مسحة طبية خامسة لـ الإسماعيلي يوم الإثنين

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 13:47

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي يخضع للمسحة الطبية الأولى

علم FilGoal.com أن الإسماعيلي سيخضع لمسحة طبية خامسة يوم الإثنين المقبل للاطمئنان على سلامة عناصره من فيروس كورونا.

وستجري المسحة اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت آخر مسحة طبية عن إصابة 3 أفراد في الإسماعيلي بفيروس كورونا.

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ويستعد الفريق لمواجهة مصر المقاصة وديا يوم الأحد استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

ويستهل الإسماعيلي مبارياته في الدوري بدربي القناة ضد مضيفه المصري في 14 أغسطس المقبل.

وبعد 5 أيام يستضيف وادي دجلة ثم يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة حرس الحدود في 23 أغسطس.

ويحتل فريق الدراويش المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة بعد خوض 18 مباراة.

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