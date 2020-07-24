خماسي ليفربول كان ضمن 15 مرشحا للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 13:35

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - ليفربول - توتنام

كشفت رابطة كتاب كرة القدم 15 لاعبا تلقوا أصوات في استفتاء أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت الرابطة يوم الجمعة فوز جوردان هندرسون قائد ليفربول بالجائزة بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات، وجاء خلفه مباشرة كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ثم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وضمت القائمة 5 لاعبين من ليفربول بطل الدوري، هم هندرسون وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وترينت أليكساندر-أرنولد وحارس المرمى أليسون بيكر.

أخبار متعلقة
هندرسون مدافعا عن صلاح: لقد رفع سقف الطموحات.. شخص رائع خارج الملعب في الدوري - ماذا تغير في الإسماعيلي والمصري قبل العودة روبرتسون: هدفنا ترك إرث لـ ليفربول لنكون من أساطير الفريق تمهيدا لتدريب برشلونة؟ جوردي كرويف يترك تدريب الإكوادور دون قيادتهم بأي مباراة

وجاء فان دايك في المركز الرابع وخلفه مباشرة ماني.

بينما العشرة لاعبين الآخرين الذين حصلوا على أصوات هم أليكساندر-أرنولد وأليسون ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) وآرون وان-بيساكا (مانشستر يونايتد) وسيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي) وأداما تراوري (ولفرهامبتون) وداني إنجز (ساوثامبتون) وجاك جريليش (أستون فيلا) وجيمس ماديسون (ليستر سيتي) وجوني إيفانز (ليستر سيتي).

وفاز ستيرلينج بالجائزة في الموسم الماضي الذي توج به مانشستر سيتي، بينما حصل عليها محمد صلاح في موسم 2017-2018.

ويصوت حوالي 400 صحفي في إنجلترا لاختيار الفائز بالجائزة.

طالع أيضا

سرقة سيارة فابينيو

الشوالي يتوقع نهائيا مصريا مغربيا في دوري الأبطال

مواعيد مباريات الجمعة

وكيل جيان: اللاعب لا يمانع الانتقال للدوري المصري

إصابة حمدي فتحي بـ كورونا.. وأجايي بخير

موقف مباراة الأهلي وسموحة الودية

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأجيل ودية أسوان والمقاولون العرب بقرار من اللجنة الطبية 6 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - هشام زكريا.. الجوهري مثلي الأعلى وحققت الصعود للممتاز لاعبا ومدربا 15 دقيقة | مصر
الأهلي يخضع لمسحة طبية جديدة يوم الأحد 35 دقيقة | مصر
حمادة صدقي لـ في الجول: سلبية عينات الأهلي وسموحة قبل اللقاء الودي 38 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يُعدد لـ في الجول مشاكله قبل مواجهة الزمالك 57 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: مشادة لامبارد؟ لسنا مغرورين.. ولم نحسم مصير لوفرين ساعة | ليفربول البطل
وزير الرياضة يحدد موعد عودة الجماهير للمدرجات في إيطاليا ساعة | أوروبا
يوفنتوس يعلن نهاية موسم دوجلاس كوستا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك