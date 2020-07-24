خماسي ليفربول كان ضمن 15 مرشحا للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري

كشفت رابطة كتاب كرة القدم 15 لاعبا تلقوا أصوات في استفتاء أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت الرابطة يوم الجمعة فوز جوردان هندرسون قائد ليفربول بالجائزة بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات، وجاء خلفه مباشرة كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي ثم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وضمت القائمة 5 لاعبين من ليفربول بطل الدوري، هم هندرسون وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وترينت أليكساندر-أرنولد وحارس المرمى أليسون بيكر.

وجاء فان دايك في المركز الرابع وخلفه مباشرة ماني.

بينما العشرة لاعبين الآخرين الذين حصلوا على أصوات هم أليكساندر-أرنولد وأليسون ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) وآرون وان-بيساكا (مانشستر يونايتد) وسيرخيو أجويرو (مانشستر سيتي) وأداما تراوري (ولفرهامبتون) وداني إنجز (ساوثامبتون) وجاك جريليش (أستون فيلا) وجيمس ماديسون (ليستر سيتي) وجوني إيفانز (ليستر سيتي).

وفاز ستيرلينج بالجائزة في الموسم الماضي الذي توج به مانشستر سيتي، بينما حصل عليها محمد صلاح في موسم 2017-2018.

ويصوت حوالي 400 صحفي في إنجلترا لاختيار الفائز بالجائزة.

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