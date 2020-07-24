روبرتسون: هدفنا ترك إرث لـ ليفربول لنكون من أساطير الفريق

يطمح الاسكتلندي أندرو روبرتسون لاعب فريق ليفربول لمزيد من التتويجات بعدما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي غاب عن النادي 30 عاما.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال روبرتسون في حواره مع الموقع الرسمي للنادي:"لا تمل الفوز بالبطولات، أبدا أبدا أبدا. الميداليات تعتز بها. إنها شيء، بعد التقاعد، تنظر إليه، لكن مهم حين تحصل عليها حول عنقك أن تستمتع بها. لحظات مثل هذه لا تحدث كثيرا لكننا نأمل صناعة المزيد لهذا النادي".

وواصل الظهير الأيسر "لو استطعنا فعل ذلك، اللاعبون سيكونون أساطير، سنترك إرثا في هذا النادي وهذا ما نريده. نعرف أن كل فريق سيتطور الموسم المقبل، والأمر منوط بنا لنكون منافسين مرة أخرى، أثق 100% في ذلك".

واستمر توهج ليفربول مع مدربه الألماني المخضرم يورجن كلوب، فبعد الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام الماضي، استعاد الفريق لقب الدوري بعد 3 عقود.

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري.

وشارك روبرتسون (26 عاما) في 48 مباراة بالموسم الحالي مع ليفربول وسجل 3 أهداف وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

ويخوض روبرتسون موسمه الثالث مع ليفربول منذ رحل عن هال سيتي في 2017 مقابل 9 ملايين يورو.

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