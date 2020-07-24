تمهيدا لتدريب برشلونة؟ جوردي كرويف يترك تدريب الإكوادور دون قيادتهم بأي مباراة

رحل جوردي كرويف عن تدريب منتخب الإكوادور دون قيادة المنتخب اللاتيني في أي مباراة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وظهرت تقارير في وقت سابق أفادت أن نجل الأسطورة الهولندية يوان كرويف في طريقه ليصبح مدربا لـ برشلونة خلفا لكيكي سيتيين.

وأعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم عبر موقعه أنه تم الاتفاق على بنود فسخ التعاقد وتضمنت أيضا دفع قيمة الشرط الجزائي من المدرب.

Jordi Cruyff dejó de ser el Director Técnico de @LaTri - Se respetaron las cláusulas contractuales. - Se priorizó la economía de la Federación. - Se trabaja sobre la sucesión para darle continuidad al "Plan de Selecciones Nacionales" pic.twitter.com/AFRveckGyI — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) July 23, 2020

وتولى كرويف مهمة تدريب الإكوادور في يناير الماضي لكنه عاد لإسبانيا في فبراير مع تفشي فيروس كورونا.

وكان من المنتظر أن يعود كرويف في 17 يوليو الماضي لقيادة المنتخب للاستعداد لتصفيات كأس العالم في أكتوبر المقبل.

رحيل كرويف ربطه البعض برحيل مواطنه أنطونيو كوردون من منصب المدير الرياضي للاتحاد بسبب "تخبط مؤسسي" في الاتحاد.

أفاد موقع IUSPORT الإسباني في وقت سابق أن جوردي كرويف مرشح لتدريب الفريق مؤقتا، في انتظار أن يكون تشابي هيرنانديز متوفرا لقيادة الفريق.

وذكر التقرير أن كرويف كان مقررا له أن يرتحل إلى الدولة اللاتينية من بلاده مساء الخميس، لكنه ألغى رحلته في اللحظة الأخيرة.

وأفاد موقع "إل أونيفرسو" الإكوادوري أن هذا التأجيل في السفر إلى الإكوادور للمرة الثانية من كرويف، أغضب مسؤولين في الاتحاد المحلي، إذ يتواجد المدرب الهولندي في بلاده منذ مارس الماضي.

جوردي كرويف (46 عاما) هو نجل يوان كرويف أسطورة برشلونة كلاعب ومدرب.

وبدأ جوردي –الذي يحمل اسما كتالونيًا- مسيرته في برشلونة تحت قيادة والده، قبل أن يلعب لاحقا لـ مانشستر يونايتد، وسيلتا فيجو، وألافيس، وإسبانيول.

ولا يمتلك كرويف سيرة تدريبية حافلة، إذ تولى تدريب تشونجكينج دانجداي ليفان الصيني من 2018 حتى 2019، ثم أشرف على منتخب الإكوادور بدءا من العام الجاري.

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