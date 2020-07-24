تياجو سيلفا عن ترك باريس: ليس قراري.. لم أرغب في الرحيل

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 11:59

كتب : FilGoal

33 مليون جنيه إسترليني

قال تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إنه لم يرغب في الرحيل عن الأخير، مشيرا إلى أن النادي هو صاحب قرار عدم تجديد عقده.

تياجو سيلفا

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وصرح البرازيلي في مؤتمر صحفي "المشجعون سألوا لو بإمكاني البقاء، لكن القرار ليس لي. الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر. سيحين وقت الحديث لاحقا. لم أرغب في الرحيل، لكن القرار اتُخذ".

وأشاد توماس توخيل مدرب باريس بسيلفا قائلا خلال نفس المؤتمر:"مهم وجوده من أجل المباراتين النهائيتين، ومن أجل دوري أبطال أوروبا. ثم سنتحدث عن قرار رحيله".

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وستنتهي رحلة سيلفا (35 عاما) مع باريس في 31 أغسطس المقبل، بعد مشاركته مع الفريق في نهائي كأس فرنسا يوم الجمعة ضد سانت ايتيان ونهائي كأس الدوري يوم 31 يوليو ضد ليون ودوري الأبطال.

ويواجه باريس فريق أتالانتا الإيطالي في 12 أغسطس المقبل بربع نهائي دوري الأبطال.

ويلعب سيلفا لباريس منذ صيف 2012 حين رحل عن ميلان مقابل 42 مليون يورو.

وشارك اللاعب في 310 مباريات وسجل 17 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة وتوج بـ23 لقبا.

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