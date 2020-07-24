نجم ليفربول السابق: الفريق بحاجة للدعم.. والأهم الحفاظ على صلاح وماني وفيرمينو

رى روبي فاولر نجم ليفربول السابق أن الفريق يحتاج تدعيم صفوفه لمواصلة تقديم عروض قوية في الموسم المقبل، مشيرا إلى حتمية الحفاظ على خط هجومه المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال فاولر في حواره مع Stadium Astro:"مشكلة كانت تواجه ليفربول في الموسم هي نقص البدلاء. اللاعبون الذين انضموا ظهروا بشكل طيب لكن عندما أصيب روبو (أندرو روبرتسون)، الفريق عانى في مركز الظهير الأيسر".

وواصل فاولر حديثه عن سوق انتقالات ليفربول "إيجاد لاعبين لهذه المراكز مع علمهم أن المشاركة ليست مضمونة سيكون أمرا صعبا. في الدفاع، (جو) جوميز بجوار (فيرجيل) فان دايك، ثنائي رائع، لكن ربما تريد لاعبا ليلعب بجوار فان دايك".

وأتم "أثق أن ماني، صلاح، وحتى فيرمينو، سترتبط أسماؤهم بأندية أخرى. علينا الحفاظ عليهم، هذا أهم".

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ موسم 1989-1990.

ولم يتعاقد الفريق مع لاعب جديد بينما أعلن رحيل آدم لالانا والحارس أندي لونرجان.

وقالت تقارير إن الفريق يريد التعاقد مع تياجو ألكانتارا الإسباني لاعب بايرن ميونيخ.

ويخوض ليفربول آخر مباراة في الموسم يوم الأحد حين يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري.

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