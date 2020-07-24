شوقي غريب: لدى طاهر فرصة مع الشباب إذا لم يلعب في الأهلي.. وتريزيجيه سيصبح نجما من نجوم العالم

تحدث شوقي غريب مدرب المنتخب المصري الأولمبي عن موقف اللاعبين فوق السن وكذلك طاهر محمد طاهر عقب انضمامه إلى الأهلي.

وقال شوقي غريب عن عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني: "خاض مع المنتخب الأولمبي 6 مباريات في معسكرات سابقة، لكنه غاب عن قائمة البطولة الإفريقية".

وتابع عبر قناة النهار "الجهاز يتابعه بالكامل وأتمنى أن يشارك بشكل أكبر مع فريقه الموسم المقبل ويستطيع حجز مقعدا في الأولمبياد".

وعن موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة مع المنتخب عقب انضمامه إلى الأهلي: "هو من أهم لاعبي المنتخب الأولمبي لعبا وخلقا، لو لم يشارك مع الأهلي ففرصته ستكون في اللعب مع فريق الشباب مواليد 99 من أجل حجزا مقعدا في قائمة المنتخب".

وتطرق للحديث عن موقف اللاعبين فوق السن مواصلا: "محمد صلاح هو الاسم الوحيد الذي استقررنا على ضمه في الأولمبياد، ونفكر في لاعبين آخرين".

وأردف "لو ناديه رفض انضمامه للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد ماذا سأفعل حينها؟"

وأكمل "ليس لدي مانع في السفر من أجل إقناع ليفربول ويورجن كلوب بضمه، نفس الأمر تكرر وسافرت لإقناع كلوب من أجل ضم محمد زيدان عندما كان لاعبا في ماينز لصفوف المنتخب".

وأشاد بـ محمود حسن تريزيجيه قائلا: "تريزيجيه سيصبح نجما من نجوم العالم، ويمتلك مقومات لاعب عالمي، وأول مباراة دولية له كانت تحت قيادتي أمام السنغال في تصفيات أمم إفريقيا وهو بعمر 18 عاما".

وأتم "سأستقر على الأسماء فوق السن في يونيو 2021 المقبل".

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