مدرب أودينيزي بعد الفوز على يوفنتوس: سعيد لأن ساري لن يحتفل هنا

تحدث لوكا جوتي المدير الفني لفريق أودينيزي الإيطالي عقب انتصار فريقه على يوفنتوس، مشيرا إلى "سعيد لأن ساري لن يحتفل هنا اليوم".

أودينيزي قتل يوفنتوس بهدف في اللحظات الأخيرة، لينتصر عليه بثنائية مقابل هدف ويؤجل حسم اللقب للسيدة العجوز. (طالع التفاصيل)

وقال جوتي مازحا عقب المباراة: "سعيد من أجل ساري لأنه سيحصل على بطولة الدوري، ولكنني سعيد للغاية لأنه لن يحتفل اليوم بذلك".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا "لم أتوقع ما حدث أمام يوفنتوس".

وتابع المدرب الذي عمل كمساعد لـ ساري في تشيلسي"أفضل شيء هو قتال اللاعبين بكل ما لديهم من أجل الانتصار في المباراة، وهو ما حدث".

وأكمل حديثه قائلا: "فريقي يستحق التواجد في مركز أفضل بكثير في الدوري الإيطالي، بفضل ما يُقدم من كل اللاعبين في الملعب".

وأردف "ولكننا خسرنا العديد من النقاط في الدقائق الأخيرة من بعض المباريات".

واستكمل "اليوم صنعنا فرص قليلة على مرمى يوفنتوس ولكننا سجلنا مرتين. هدف من لعبة جماعية رائعة، وهدف من مجهود فردي مميز".

ماتيس دي ليخت تقدم لـ يوفنتوس، وسجل إيليا نستورفسكي هدف التعادل وخطف الإيفواري سيكو فوفانا هدف الفوز القاتل.

فوز هو الأول لأودينيزي على ملعبه أمام يوفنتوس منذ أبريل 2010.

رصيد يوفنتوس توقف عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 6 فقط عن أتالانتا، بينما ارتفع رصيد أودينيزي إلى 39 نقطة مبتعدا عن الهبوط بـ 7 نقاط.

ويأمل يوفنتوس من ميلان تعطيل أتالانتا في الجولة المقبلة لتسهيل مهمته في حصد اللقب.

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