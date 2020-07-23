مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا

الخميس، 23 يوليه 2020 - 19:50

كتب : عاطف شادي

الأهلي - حمدي فتحي

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بفيروس كورونا.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نتائج العينة الجديدة لـ الأهلي وصلت لاتحاد الكرة، وأظهرت إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عينة حمدي فتحي جاءت إيجابية، واتحاد الكرة يستعد لإخطار الأهلي الآن لاتخاذ كافة الإجراءات".

وتابع "سيتم إخطار الأهلي بإجراءات عزل حمدي فتحي، والسير على طريقة العلاج مثلما حدث في كافة الحالات التي ظهرت في الدوري المصري".

وعاد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا، وذلك بعد التعافي من إصابة الغضروف.

ويتدرب الأهلي استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل ولمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لنصف عدد مبارياته.

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