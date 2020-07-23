مدرب بيراميدز: كنا أفضل من الزمالك.. وهدفنا التقدم في الترتيب والفوز بالكونفدرالية

قال أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز إن فريقه قدم مباراة قوية ضد الزمالك مبديا سعادته بالفوز رغم اعترافه بعدم أهميته في المباريات الودية.

وفاز بيراميدز على الزمالك اليوم الخميس بهدف دون رد وديا في معسكرهما المقام في برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري.

وقال تشاتشيتش عقب المباراة: "كنا أفضل من الزمالك طوال شوطي المباراة والأكثر خطورة وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف في ظل إضاعتنا للعديد من الفرص السهلة".

وواصل "الزمالك كان أقل خطورة منا ولم تكن له فرص واضحة طوال الشوطين".

وتابع المدرب الكرواتي حديثه "الفوز أمر جيد للغاية رغم عدم أهميته في الوديات لكنه يضيف أجواء جيدة للفريق ومع توالي المباريات سيتحسن الأداء".

وأردف "أهم شيء هو الاستفادة الفنية من اللقاء وعدم الخروج بأي إصابات".

وعن مواجهة المصري الودية في الـ29 من شهر يوليو الجاري قال: "سنمنح المزيد من اللاعبين فرصا أكبر للعب مثلما حدث ضد الزمالك".

وأتم مدرب بيراميدز حديثه "نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات في الدور الثاني للتقدم في جدول الترتيب وهدفنا الأول الفوز بالكونفدرالية ولكن علينا أولا عبور عقبة هوريا الغيني في نصف النهائي".

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