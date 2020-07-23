الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا

الخميس، 23 يوليه 2020 - 20:25

كتب : أحمد الخولي

هدف أحمد فتحي القاتل في شباك المصري

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في الأهلي، حقيقة حديث أحمد فتحي مع النادي من أجل البقاء في الأهلي، وتراجعه عن الانضمام لـ بيراميدز.

وقال أمير توفيق: "ما يقال ليس صحيحا على الإطلاق".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أحمد فتحي لم يتحدث مع الأهلي نهائيا حول هذا الأمر. هو لاعب محترف وملتزم باستكمال مهمته مع الأهلي على أكمل وجه حتى نهاية الموسم".

وتابع "الأهلي يحترم رغبة فتحي ويُقدر تاريخه ومشواره مع الفريق، وهو الواضح في رقي المعاملة بين الطرفين".

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع أحمد فتحي ظهير الأهلي ومنتخب مصر، بداية من الموسم المقبل.

وتطرق مدير التعاقدات في الأهلي للحديث عما كُتب في الصحف البلجيكية بخصوص رغبة ناديه في ضم لاعب الوسط أدريان تريبيل من أندرلخت.

وتعجب أمير توفيق "هل يعقل أن يدخل الأهلي في مفاوضات مع لاعب يوجد في مركزه 4 لاعبين على الأقل أكثر كفاءة وأصغر سنا منه؟".

وشدد "لا صحة على الإطلاق لما يقال".

ماذا عن موقف وليد أزارو، وكذلك جاسكون موليكا لاعب مازيمبي؟ أجاب أمير توفيق: "أتواصل بشكل دائم مع أزارو وهو الآن انتهت علاقته بالاتفاق السعودي".

وأردف "هناك تنسيق كامل حول طبيعة المرحلة المقبلة. أزارو لاعب مهم ومُرحب به في أي وقت، وعقده مستمر مع الأهلي".

واستكمل "أما بخصوص موليكا، فهو خارج حسابات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، القصة بالكامل حول مصير موليكا. (طالع التفاصيل)

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