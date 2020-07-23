الكشف عما قاله لامبارد لـ كلوب في مشادتهما: فزتم بلقب واحد وجعلتوه أفضل شيء في العالم

قبل تسجيل ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي في لقاء الفريقين أمس الأربعاء وقعت مشادة بين فرانك لامبارد ومساعد يورجن كلوب مدرب الريدز بيب ليندرز.

بدأت المشادة حينما تدخل ماتيو كوفاسيتش على ساديو ماني وحصل ليفربول على خطأ أمام منطقة جزاء تشيلسي.

وقال لامبارد: "كيف يمكن لهذه أن تُحتسب خطأ؟ لا يوجد أي خطأ هنا".

ووجه لامبارد حديثه لمساعد كلوب قائلا له: "اجلس حسنا".

ورد كلوب على لامبارد "اهدأ اهدأ لا تتحدث لمساعدي".

ليرد لامبارد غاضبا "لا، إن قال أي شيء اتجاهي سأرد عليه".

وواصل كلوب تهدئته لمدرب تشليسي قائلا: "اهدأ اهدأ".

واستمر لامبارد في غضبه موجها حديثه للمدرب الألماني "لا تجعله يقف إذا".

وقام كلوب بناء على ذلك بالطلب من مساعده الجلوس وكذلك لامبارد.

هدأت الأجواء قليلا بين المدربين ولكن قال أحد أعضاء الجهاز الفني لليفربول: "إنه مازال خطأ لنا".

ورد لامبارد غاضبا "إنه ليس خطأ، عليك بالصمت أنا لا أسألك، اخرس".

وقال كلوب للامبارد: "مهلا مهلا".

لينفجر لامبارد غاضبا "لقد قزتم بلقب واحد وجعلتوه أفضل شيء حدث في هذا العالم، اغرب عن وجهي".

وأتم لامبارد حديثه للحكم الرابع "اجعلهم يحظون ببعض الاحترام".

وفاز ليفربول على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة في ملعب أنفيلد في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة فور نهايتها تسلم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي.

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