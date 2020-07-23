كرة يد - قرعة بطولة العالم 5 سبتمبر.. ومصر في التصنيف الثاني

الخميس، 23 يوليه 2020 - 12:32

كتب : محمد سمير

مصر 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد يوم 5 سبتمبر موعدا لإقامة قرعة بطولة العالم في نسختها 27 للرجال والمقرر إقامتها في مصر بالفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في التاريخ، وتقام على 4 صالات مغطاة وهم استاد القاهرة وبرج العرب و6 أكتوبر والعاصمة الجديدة.

ووقع تصنيف مصر ثانيا في البطولة التي تضم 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات.

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يتم تقسيم الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات وتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل أول ثلاثة إلى الدور الرئيسي الذي يضم 24 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات تضم كل منهم 6 فرق ليتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي.

وتحدد 30 منتخبا من الفرق المتأهلة ويتبقى فقط منتخب من أمريكا الجنوبية وأخر من أمريكا الشمالية.

وجاء التصنيف كالآتي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا + (المنتخبان المتبقيان)

وتقام القرعة في مصر يوم 5 سبتمبر المقبل.

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