في الدوري - ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل العودة

تغييرات تشهدها أندية الدوري المصري، طيلة 4 أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة المسابقات موعد مباريات الدوري المصري عقب عودته حتى نهاية شهر أغسطس بين المباريات المؤجلة ومباريات الجولة الـ 19 وحتى 22.

وقبل 14 يوما من عودة الدوري نستعرض معكم أبرز التغيرات في صفوف الفرق سواء لإصابات أو راحلين عن الصفوف وحتى عائدون من إصابات طويلة الأمد.

الأهلي:

الجهاز الفني: مستمر دون تغييرات وتم الإعلان عن تمديد عقد ريني فايلر لمدة موسم.

الأجانب: لم تحدث أزمة للأهلي بسبب لاعبيه الأجانب فجميعهم متواجد في القاهرة منذ جائحة فيروس كورونا، أبدى علي معلول رغبته في السفر إلى بلاده لكنه تراجع بسبب الحجر الصحي وقتها.

الراحلون: وجه الأهلي الشكر لحسام عاشور بشكل رسمي دون أن يستكمل الموسم الجاري، كما من المقرر أن يرحل كل من أحمد فتحي وشريف إكرامي عقب انتهاء الموسم.

الإصابات: استفاد الأهلي من فترة التوقف باستعادة حمدي فتحي الذي شارك في التدريبات الجماعية وبات جاهزا للمباريات بعد إصابته وغيابه منذ نوفمبر الماضي.

كما اقترب الأهلي من استعادة خدمات محمد محمود الذي يحتاج إلى ثلاثة أسابيع فقط ليشارك بصورة طبيعية في التدريبات بعد إصابة الرباط الصليبي.

كما وصل الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد لمراحل متقدمة في العلاج من الإصابة.

أما الإصابات الجديدة فجميعها كانت خفيفة لكل من أحمد الشيخ ورامي ربيعة وجونيور أجايي وباتوا جاهزين للمشاركة.

تعديلات فنية: عودة صالح جمعة من الاستبعاد، بالإضافة لاستعادة حمدي فتحي في خط الوسط.

الشباب: شارك مع الأهلي شادي رضوان ومحمد فخري ومحمد شكري وهناك احتمالات لمنحهم فرصة خلال مباريات الدوري.

الملاعب: لا يوجد جديد وملاعب الأهلي كما كانت محددة قبل فترة التوقف.

لاعبون جدد: نجح الأهلي في ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب بداية من الموسم الجديد.

الزمالك:

الجهاز الفني: مدد باتريس كارتيرون تعاقده لمدة موسم جديد بعد نجاحه في حصد لقبي السوبر المصري والإفريقي قبل التوقف، وشهدت بعض التغييرات برحيل سامي الشيشيني وتصعيد أمير عبد العزيز كمدرب عام وأحمد رؤوف مدرب مساعد وتواجد أحمد عصمت كمدرب أحمال.

الأجانب: مستمرون مع الفريق باستثناء حمدي النقاز الذي رحل قبل التوقف، كاسونجو كابونجو استمر في القاهرة أما فرجاني ساسي فرحل إلى تونس وعاد للمعسكر وشارك في ودية سموحة الأخيرة.

ويصل أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم من المغرب خلال أيام لينتظما في التدريبات الجماعية.

الإصابات: يخضع محمود عبد العزيز لبرنامج تأهيلي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي، بات الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو جاهزا للمشاركة بعد شفائهم من فيروس كورونا.

تغيير فني: ينوي كارتيرون منح بعض العناصر فرصة أكبر مثل محمد عنتر وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمد حسن.

عناصر جديدة: تم تصعيد 7 لاعبين ناشئين وهم سيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي وحاتم محمد وربما يتم الاستعانة بهم في المباريات.

ملاعب: لا جديد في ملاعب الفريق وهي كما كانت قبل التوقف.

وادي دجلة:

قال محمد عبد الواحد في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا يوجد عناصر جديدة في الجهاز الفني كما لم يرحل أحد".

وأضاف "كانت لدينا 5 إصابات بفيروس كورونا وحاليا 3 فقط ولم يحضروا معنا فترة الإعداد".

وكشف "لن يتواجدوا في المباريات الأولى بعد عودتهم حتى يتم تجهيزهم بدنيا وفنيا".

وأوضح عبد الواحد "كما لا توجد لدينا أي إصابات عضلية حتى الآن".

وأتم تصريحاته بالحديث عن اللاعبين الأجانب "لا توجد لدينا أزمة في ذلك لأنهم لم يسافروا إلى بلادهم وقت انتشار جائحة كورونا".

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