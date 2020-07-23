تعرف على تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

الخميس، 23 يوليه 2020 - 12:06

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بتتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك تشيلسي في الدوري الإنجليزي ولكنه صنع هدفا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي التي فاز بها فريقه 5-3، قبل أن يرفع كأس المسابقة.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.5 درجة من عشرة.

ترينت ألكسندر أرنولد كان الأفضل في التقييم، إذ حصل على متوسط تقييم بلغ 8.7 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 19 هدفا بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي متصدر قائمة الهدافين.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لن ينجح في عبور حاجز الـ100 نقطة، إذ يملك 96 نقطة قبل جولة من نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لملاقاة نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

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