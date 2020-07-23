أمير مرتضى: الرجاء أخبرنا بصعوبة ضم أحداد نهائيا وطلبنا عودته

قال أمير مرتضى منصور إن نادي الرجاء المغربي أبلغهم بصعوبة تحويل إعارة حميد احداد لشراء نهائي.

وأوضح في تصريحاته لموقع "البطولة" المغربي "عقد الإعارة الذي أبرمناه الصيف الماضي مع نادي الرجاء بشأن حميد أحداد، كان يتضمن بندا يسمح للنادي المغربي بتفعيل خيار الشراء".

وواصل "ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة في تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم في تفعيل بند شراء عقد أحداد".

وأتم "الرجاء أخبرنا بصعوبة إتمام الصفقة. لذلك ننتظر عودة أحداد لأننا في حاجة إلى خدماته، والفصل المضمن في العقد لا يقبل أي تأويل، إذ يقضي بعودة لاعبنا بعد 30 يونيو".

ويستعد الزمالك للقاء الرجاء في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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