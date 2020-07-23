نبيل معلول: سأختار تدريب الأهلي عن الزمالك.. وصلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ دون أدنى شك

أشاد التونسي نبيل معلول مدرب منتخب سوريا الحالي وتونس السابق بثنائي على معلول وفرجاني ساسي في الدوري المصري.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك علي معلول النادي : الأهلي

كما اختار تدريب الأهلي على حساب الزمالك إذا عُرض عليه تولي المهمة الفنية للفريقين في ذات الوقت.

وقال مدرب سوريا عن الثنائي المحترف في الدوري المصري: "تجربة معلول وساسي ناجحة أكثر من 100% في الدوري المصري".

وأشاد بعلي معلول عبر قناة النهار قائلا: "معلول أصبح قوة ضاربة للأهلي دفاعيا وهجوميا، وأصبح أي فريق يواجه الأهلي يعمل حسابه".

وأضاف "شجعت معلول على الانتقال إلى الأهلي وأخبرته أنه أفضل له من الانتقال إلى أوروبا".

وتحدث عن فرجاني ساسي مضيفا "من أفضل لاعبي وسط الملعب في إفريقيا وأصبح محرك نادي الزمالك".

وعن حمدي النقاز "لاعب ممتاز وعيبه الوحيد أنه لم يكن في كامل تركيزه بنسبة 100% مع نادي الزمالك".

وعن حمزة المثلوثي الذي يقترب من التوقيع للزمالك: "منضبط ومجتهد جدا ومهاري وسيعطي الإضافة إلى الزمالك لأنه متميز دفاعيا وهجوميا".

وإذا عُرض عليه تدريب الأهلي والزمالك في نفس الوقت من سيختار؟ "سأختار الأهلي أنا مشجع للأهلي منذ الصغر كوني لاعبا للترجي ونميل أكثر للأهلي، ومن الصعب التعامل في الزمالك في ظل تواجد مرتضى منصور رئيسا للنادي".

واختار أفضل لاعب عربي في التاريخ: "محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ دون أدنى شك".

وأتم "فعل ما لم يفعله أحدا من قبل، يلعب في أفضل دوري في العالم وحقق ألقاب كبيرة مع ليفربول وفخورين به لأن العالم كله يتحدث عنه".

طالع أيضا

تحديد موعد القمة بين الأهلي والزمالك

مران صباحي لـ الزمالك قبل لقاء بيراميدز

مانشستر يونايتد يرفض الهدايا

الإنتاج الحربي يكشف حال مختار مختار

عودة رامي ربيعة