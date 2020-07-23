مدرب الزمالك: تجربة بيراميدز مفيدة للغاية.. وهذا ما قاله كارتيرون

الخميس، 23 يوليه 2020 - 19:30

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

تحدث أمير عبد العزيز المدرب العام في الجهاز الفني لـ الزمالك، عن خسارة فريقه الودية أمام بيراميدز، مشيرا إلى "التجربة مفيدة للغاية".

بيراميدز انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين للفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وقال أمير عبد العزيز: "التجربة كانت مفيدة للغاية".

أخبار متعلقة
الزمالك يُغرم محمود علاء 200 ألف جنيه بيراميدز ينتصر.. رجب بكار يلدغ 10 لاعبين من الزمالك أسوان يستبدل مواجهتي الإنتاج الحربي والزمالك بمنافسين جديدين بيراميدز يكشف سبب غياب أنتوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "ظهرنا في الشوط الثاني بشكل جيد أمام بيراميدز، على عكس الشوط الأول الذي لم نبدأ فيه بشكل جيد".

وتابع "التجربة كانت مفيدة للغاية لأنه من الوارد التعرض لمثل هذا الموقف في بطولة إفريقيا أو الدوري".

وكشف "كارتيرون قال لي إن تلك فرصة مناسبة لرؤية اللاعبين تحت الضغط أمام فريق محترم مثل بيراميدز".

ويرى أمير عبد العزيز"بيراميدز لم يخلق العديد من الفرص على مرمانا في الشوط الثاني، باستثناء الهدف الذي جاء بتوفيق وحظ كبير".

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق رجب بكار بتسديدة رائعة باغتت محمد أبو جبل حارس الزمالك في الدقيقة 73.

المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، شهدت لعب الزمالك بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 39 وذلك بعد طرد محمود علاء.

طالع أيضا

ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل استئناف الدوري

رباعي ليفربول ينضم إلى 15 إفريقيا توجوا بالدوري الإنجليزي

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد تشيلسي

مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال اليد

معلول: صلاح أفضل عربي في التاريخ

الزمالك: طلبنا عودة أحداد من الرجاء

في الدوري الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
راديو راي: والد ميسي يستعد لمناقشة انتقال نجله إلى إنتر 5 دقيقة | أوروبا
"ماذا يقول أودينيزي لـ يوفنتوس عن التتويج؟ ليس اليوم".. فوفانا يؤجل فوز البيانكونيري بلقب الدوري ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: حمدي فتحي أُصيب بـ كورونا وحالته مطمئنة.. وأجايي بخير ساعة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: كنا أفضل من الزمالك.. وهدفنا التقدم في الترتيب والفوز بالكونفدرالية 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي وسموحة يوضحان موقفهما لـ في الجول من وديتهما بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا 2 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 ساعة | مصر
الكشف عما قاله لامبارد لـ كلوب في مشادتهما: فزتم بلقب واحد وجعلتوه أفضل شيء في العالم 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك