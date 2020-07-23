مدرب الزمالك: تجربة بيراميدز مفيدة للغاية.. وهذا ما قاله كارتيرون

تحدث أمير عبد العزيز المدرب العام في الجهاز الفني لـ الزمالك، عن خسارة فريقه الودية أمام بيراميدز، مشيرا إلى "التجربة مفيدة للغاية".

بيراميدز انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين للفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وقال أمير عبد العزيز: "التجربة كانت مفيدة للغاية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "ظهرنا في الشوط الثاني بشكل جيد أمام بيراميدز، على عكس الشوط الأول الذي لم نبدأ فيه بشكل جيد".

وتابع "التجربة كانت مفيدة للغاية لأنه من الوارد التعرض لمثل هذا الموقف في بطولة إفريقيا أو الدوري".

وكشف "كارتيرون قال لي إن تلك فرصة مناسبة لرؤية اللاعبين تحت الضغط أمام فريق محترم مثل بيراميدز".

ويرى أمير عبد العزيز"بيراميدز لم يخلق العديد من الفرص على مرمانا في الشوط الثاني، باستثناء الهدف الذي جاء بتوفيق وحظ كبير".























































هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق رجب بكار بتسديدة رائعة باغتت محمد أبو جبل حارس الزمالك في الدقيقة 73.

المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، شهدت لعب الزمالك بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 39 وذلك بعد طرد محمود علاء.

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