خبر في الجول - الأهلي لم يُبلغ باكتمال مشروعات الوحدة الاقتصادية ومنها استاد السلام

الخميس، 23 يوليه 2020 - 15:48

كتب : أحمد الخولي

صورة من أعمال التطوير في استاد السلام

عدد من المشروعات الكبيرة تعاقد الأهلي على تنفيذها بنهاية عام 2019 الماضي أطلق عليها "الوحدة الاقتصادية" بالتعاون مع شركة استادات.

وتشمل مشروعات الوحدة الاقتصادية للأهلي تطوير قناة النادي وإنشاء حمام سباحة أولمبي وفرع جديد للقلعة الحمراء في الصعيد، وأخيرا الحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما.

وانشترت في الساعات القليلة الماضية صور لأعمال التطوير في استاد السلام وتحويله إلى استاد الأهلي بتعليق لافتات تحمل اسم النادي الأهلي وصور لفريق كرة القدم في محيط الاستاد.

أخبار متعلقة
تقرير سعودي: الاتفاق يهدد أزارو.. والمهاجم المغربي يرد: أنا لاعب في الأهلي في الدوري - ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل العودة الأهلي يخضع للمسحة الطبية الخامسة مران الأهلي - مشاركة أجايي وجلسة بين فايلر وبادجي استاد القاهرة: جاهزون لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا نبيل معلول: سأختار تدريب الأهلي عن الزمالك.. وصلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ دون أدنى شك

وعلق مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com على انتشار هذه الصور قائلا: "حتى الآن لم تبلغنا شركة استادات المسؤولة عن هذا المشروع بتحويل استاد السلام إلى استاد الأهلي".

*صورة متداولة لاستاد السلام

Image

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "كان من المفترض أن يتم تطوير استاد السلام والانتهاء من تحويله إلى استاد الأهلي ووضع اسم النادي عليه قبل عدة شهور وليس الآن".

وأكمل "كذلك لم يتم الانتهاء من باقي مشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي وهي تطوير قناة الأهلي وتشييد حمام سباحة أولمبي وافتتاح فرعا جديدا للنادي في الأقصر".

وواصل "من المفترض أن تنتهي هذه المشروعات في الفترة المقبلة ويتسلمها الأهلي".

وأتم تصريحاته "وبعدما تتسلم إدارة الأهلي جميع المشروعات سيتم افتتاحها والإعلان عن اكتمالها".

اقرأ أيضا

ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل استئناف الدوري

رباعي ليفربول ينضم إلى 15 إفريقيا توجوا بالدوري الإنجليزي

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد تشيلسي

مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال اليد

معلول: صلاح أفضل عربي في التاريخ

الزمالك: طلبنا عودة أحداد من الرجاء

الأهلي استاد الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
برمنجام سيتي يحجب قميص بيلينجام ابن الـ 17 عاما بعد رحيله لـ دورتموند 6 دقيقة | أوروبا
بيراميدز يكشف سبب غياب أنتوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - الزمالك (0) - (0) بيراميدز.. طرد محمود علاء ساعة | مصر
لالانا: أشعر بالحزن لمغادرتي أنفيلد.. كنت محظوظا بما فيه الكفاية ساعة | ليفربول البطل
سولشاير: منحنا أنفسنا فرصة رائعة للبقاء ضمن الأربعة الكبار ساعة | أوروبا
الإسماعيلي: الوضع مقلق بعد إصابات الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فايلر يدرس موقف أزارو.. وحديث داخل الأهلي عن تجديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
إنبي يعلن سلبية المسحة الخامسة للفريق وتعافي المصابين ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك