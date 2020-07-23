خبر في الجول - الأهلي لم يُبلغ باكتمال مشروعات الوحدة الاقتصادية ومنها استاد السلام

عدد من المشروعات الكبيرة تعاقد الأهلي على تنفيذها بنهاية عام 2019 الماضي أطلق عليها "الوحدة الاقتصادية" بالتعاون مع شركة استادات.

وتشمل مشروعات الوحدة الاقتصادية للأهلي تطوير قناة النادي وإنشاء حمام سباحة أولمبي وفرع جديد للقلعة الحمراء في الصعيد، وأخيرا الحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما.

وانشترت في الساعات القليلة الماضية صور لأعمال التطوير في استاد السلام وتحويله إلى استاد الأهلي بتعليق لافتات تحمل اسم النادي الأهلي وصور لفريق كرة القدم في محيط الاستاد.

وعلق مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com على انتشار هذه الصور قائلا: "حتى الآن لم تبلغنا شركة استادات المسؤولة عن هذا المشروع بتحويل استاد السلام إلى استاد الأهلي".

*صورة متداولة لاستاد السلام

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "كان من المفترض أن يتم تطوير استاد السلام والانتهاء من تحويله إلى استاد الأهلي ووضع اسم النادي عليه قبل عدة شهور وليس الآن".

وأكمل "كذلك لم يتم الانتهاء من باقي مشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي وهي تطوير قناة الأهلي وتشييد حمام سباحة أولمبي وافتتاح فرعا جديدا للنادي في الأقصر".

وواصل "من المفترض أن تنتهي هذه المشروعات في الفترة المقبلة ويتسلمها الأهلي".

وأتم تصريحاته "وبعدما تتسلم إدارة الأهلي جميع المشروعات سيتم افتتاحها والإعلان عن اكتمالها".

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