سكاي: القبض على تسعة من مشجعي ليفربول لمخالفة تحذيرات الشرطة بالتجمع

ألقت شرطة ميرسيسايد القبض على تسعة من مشجعي ليفربول خلال الاحتفال بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي في مخالفة لتحذيرات التجمع.

وكانت الشرطة قد حذرت النادي والمشجعين من التجمع بسبب إرشادات التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.

ورغم ذلك ظهر مشجعوا ليفربول خارج ملعب أنفيلد للاحتفال بلقب الدوري وظهروا على مسافة تقل عن متر ولم يرتدوا الأقنعة.

وقالت ناتالي بيريشين مساعدة رئيس الشرطة في تصريحات نقلتها شبكة سكاي: "وضعنا خطة شاملة قبل المباراة لضمان سلامة الجماهير".

وتابعت "أود التوجه بالشكر لمن استجابوا للنصحية بالبقاء في المنزل ومشاهدة الاحتفالات بالتليفزيون".

وكشفت "أجرى الضباط القبض على تسعة من المشجعين خارج أنفيلد أمس الأربعاء وكانوا مخمورين وغير مطبقين للقواعد".

ومن جابه قال أندي كوك رئيس شرطة ميرسيسايد: "أنا لست هنا كرئيس شرطي ولكن كأب وزوج وابن وأخ يهتم بالأسر والأصدقاء".

وتابع "هذا الوباء لم يختف وعلينا تذكير الناس بالمخاطر الحقيقية التي لا يزال هذا الفيروس يمثلها".

وأتم تصريحاته "سنجري عملية شرطية كاملة وسيتم اتخاذ إجراءات إذا فشل الناس في الالتزام بلوائح التباعد".

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