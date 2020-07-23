مدافع أستون فيلا: أهمية تريزيجيه ظهرت مؤخرا.. كان يحتاج لشرارة تألق

أسهب تيرون مينجس مدافع أستون فيلا في الإشادة بزميله محمود حسن "تريزيجيه" بعد إسهامه في إحياء آمال الفريق في البقاء بالدوري الإنجليزي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

هدف تريزيجيه في شباك أرسنال خرج بأستون فيلا من مراكز الهبوط بفارق الأهداف، وجعل مصيره في يده قبل مباريات الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

وقال مينجس في تصريحات أبرزها موقع ناديه "تريزيجيه لاعب مهم بالنسبة لنا لقد أظهر ذلك في الأسابيع الأخيرة"

وأضاف عن زميله المصري "في بعض الأحيان تحتاج كلاعب إلى تلك الشرارة.. لقد كان رائعا"

وتابع "كنا نعرف ما هو مطلوب منا أمام أرسنال، ونعلم أننا في مرحلة لا يصح فيها إلا الفوز".

وأكمل "أعطينا أنفسنا فرصة جيدة في صراع البقاء".

الفوز على وست هام في الجولة الأخيرة بعدد أهداف أكبر مما قد يفوز به واتفورد في مباراته أمام أرسنال، يضمن لأستون فيلا البقاء في الدوري.

وواصل مينجس "علينا تكرار ذلك أمام وست هام يونايتد، أمامنا مهمة ضخمة".

وأتم "الفوز على أرسنال يوم الثلاثاء لن يعني شيئًا إذا لم ننهي المهمة بنجاح يوم الأحد أمام وست هام".

الانتصار على المدفعجية رفع رصيد أستون فيلا إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وبفارق هدف وحيد عن ملاحقه واتفورد.

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