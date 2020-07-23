بعد العودة للدوري الإنجليزي.. مدرب وست بروميتش لا يخطط لإجراء تغييرات كثيرة في فريقه

يرى سلافين بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون أن قائمة فريقه لا تحتاج للكثير من التغييرات بعد التأهل للدوري الإنجليزي.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

وعاد وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد موسمين من الغياب بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" خلف ليدز يونايتد.

وقال بيليتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية: "غالبية اللاعبين الذين اعتمدنا عليهم طوال الموسم سيلعبون في الدوري الإنجليزي لأنهم يستحقون ذلك".

المدرب الكرواتي أضاف "وأعتقد حقا أن بعضهم سيكون أكثر ملائمة للدوري الإنجليزي".

وأتم تصريحاته "نحن فريق جيد وهناك 3 طرق مختلفة تُظهر لك أنه يجب عليك التغيير، ولكن ليس التغيير بشكل كبير في الفريق".

وساهم المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وانضم حجازي لصفوف وست بروميتش في 2016 قادما من الأهلي.

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