ظهور علم مصر في صور وفيديو تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي
الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 23:58
كتب : رامي جمال
أخيرا انتهى الانتظار الذي دام لـ30 عاما وحصل ليفربول على كأس الدوري الإنجليزي ورفعه قائد الفريق جوردان هندرسون.
وشهدت الاحتفالات التي تلت لقاء الفريق ضد تشيلسي ظهور محمد صلاح نجم الريدز وهو يرتدي علم مصر.
وفاز ليفربول على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة في ملعب أنفيلد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
ويعد هذا اللقب هو رقم 19 في تاريخ ليفربول بشكل عام والأول له في عهد بريميرليج.
#الدوري_الإنكليزي 🏴
بعد 30 عاماً من الانتظار....لحظة تتويج ليفربول التاريخية بكأس البريميرليغ 🏆 ❤️❤️❤️#beINPL pic.twitter.com/KAurzIjNJG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 22, 2020
A YNWA 30 years in the making. pic.twitter.com/tqmSnTYsuu— Samuel LFC Touches Kids (@LFCLaurie) July 22, 2020
صلاح 😍😂pic.twitter.com/d0xWJsaZz4— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 22, 2020
CHAMPIONES! 🏆🎶 pic.twitter.com/tFyGz98pXO— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 22, 2020
I N C R E D I B L E ❤️
Inside the dressing room celebrations with the Reds 👌 #LFCchampions pic.twitter.com/mv4rl3SK5E— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 22, 2020
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