مرتضى منصور في رسالة نارية: لن يجبرنا أحد على التدخل في شؤون إدارة قناة الزمالك

الخميس، 23 يوليه 2020 - 01:09

كتب : FilGoal

مرتضى منصور

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية عبر قناة ناديه بشأن طريقة إدارة شؤون القناة.

وقال مرتضى منصور: "قناة الزمالك سوف تظل قناة نادي الزمالك وليست قناة أي شخص آخر".

وأضاف "لن يتحكم في قناة الزمالك سوى إدارة نادي الزمالك ولن يجبرنا أحد على فعل أي شيء لا نريد فعله".

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وأتم تصريحاته "أوجه هذه الرسالة لأشخاص يعرفون نفسهم ولن أفصح عنهم ولكن قريبا سوف أكشف عن كل شيء أمام جماهير الزمالك".

الزمالك يواصل استعداده لاستئناف الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز مساء اليوم الخميس في المباراة الودية الثانية استعدادا للدوري.

ويستكمل الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل.

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