تشيلسي يبحث عن ظهير أيسر في أتالانتا

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي أهدافه لدعم الجبهة اليسرى في الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن تشيلسي وجه أنظاره إلى روبن جوسينز ظهير أيسر أتالانتا الإيطالي.

ويضع تشيلسي المدافع الإنجليزي بين تشيلويل لاعب ليستر سيتي أولا في ترتيب اللاعبين المطلوبين لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

ولكن الصحيفة الإنجليزية ذكرت أن تشيلسي قد يواجه صعوبة في ضم تشيلويل من ليستر سيتي، لذلك سيتجه وقتها إلى الظهير الألماني المتألق في الدوري الإيطالي روبن جوسينز.

ويقترب ماركوس ألونسو الظهير الأيسر الإسباني من الرحيل عن تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ولذلك يريد فرانك لامبارد المدير الفني للفريق تدعيم الجبهة اليسرى في ظل عدم ظهور البرازيلي إيميرسون بالميري بمستوى جيد.

جوسينز البالغ من العمر 26 عاما يقدم مستوى أكثر من رائع مع فريقه في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وسجل جوسينز 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في الموسم الجاري.

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