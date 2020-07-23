تقرير: جيرارد رفض عرضا للتدريب في إنجلترا

الخميس، 23 يوليه 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

جيرارد وكلوب

رفض ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق والمدير الفني الحالي لجلاسكو رينجرز الإسكتلندي عرضا للتدريب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نادي بريستول سيتي الإنجليزي عرض على جيرارد تولى مهمة تدريب الفريق في وقت سابق من شهر يوليو الجاري.

إلا أن جيرارد رفض هذا العرض وفضل الاستمرار في تدريب فريقه الإسكتلندي.

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وأقال نادي بريستول سيتي مدربه لي جونسون بسبب تراجع النتائج وحاول التعاقد مع جيرارد لكن قائد ليفربول السابق رفض هذا العرض.

وأنهى فريق بريستول سيتي الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية في المركز الـ12.

وجدد جيرارد مؤخرا تعاقده مع ناديه الإسكتلندي بعقد يمتد حتى عام 2024.

وتولى جيرارد تدريب رينجيرز في عام 2018.

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