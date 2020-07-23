لامبارد عن مشادته في مباراة ليفربول: لا يجعلك اللقب مغرورا

فسر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي لماذا دخل في مشادة مع أشخاص في دكة بدلاء ليفربول أثناء مباراة الناديين والتي حسمها الأخير بنتيجة 5-3 يوم الأربعاء في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر لامبارد يتحدث بحدة صوب دكة بدلاء ليفربول قبل أن يسجل ترينت أليكساندر-أرنولد الهدف الثاني للأخير في الدقيقة 38.

وقال نجم تشيلسي السابق في حواره مع سكاي سبورتس:"بالنسبة لي لم يكن هناك خطأ على (ماتيو) كوفاشيتش"، في إشارة إلى الخطأ الذي حوله أليكساندر-أرنولد إلى هدف.

وأضاف لامبارد "في دكة البدلاء، لم تكن لدي مشكلة مع يورجن كلوب (مدرب ليفربول)، لقد قاد فريقه بشكل رائع. بعض الموجودين في دكة البدلاء، هناك خط رفيع بين الفوز ولقد توجوا بالدوري باستحقاق، لكن أيضا عليك ألا تكون مغرورا. أثناء المباراة تصبح عاطفيا وهكذا كان الأمر".

وأشاد لامبارد بالأداء الذي قدمه فريق بلوز في ملعب أنفيلد رود رغم تلقيه خمسة أهداف.

وأضاف لاعب إنجلترا السابق "أداؤنا كان رائعا. حتى عندما كانوا قريبين من إنهاء المباراة، شعرت أن بإمكاننا العودة بسبب الطريقة التي كنا نلعب بها. اللاعبون أظهروا شخصية رائعة، واجهنا فريقا رائعا ولا يمكننا ارتكاب مثل هذه الأخطاء".

وأتم "رأيت المرونة في فريقي اليوم، قبل الهدف الخامس شعرت أننا سندرك التعادل والنتيجة 4-3".

ويحتاج تشيلسي إلى الفوز على ضيفه ولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبعد انتهاء الدوري يلعب تشيلسي نهائي كأس الاتحاد ضد أرسنال في 1 أغسطس.

ثم يتجه الفريق إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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