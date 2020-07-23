كونتي: المركز الثاني هو الأول للخاسرين

يصر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر أنه لا يمكن أن ينزعج من وقوع فريقه خلف أتالانتا في ترتيب الدوري.

وفقد إنتر نقطتين جديدتين بالتعادل السلبي أمام فيورنتينا ليفقد المركز الثاني لصالح أتالانتا.

وقال كونتي في تصريحات لسكاي سبورت إيطاليا: "كانت مباراة جيدة ولعبنا بشكل صحيح".

وأوضح "كنا غير محظوظين عندما ارتطمت الكرة في القائم مرتين".

وأضاف كونتي "عندما تفقط النقاط فهناك دائما أشياء خاطئة ونحن نحاول التطوير، وأنا سعيد بخيبة أمل اللاعبين بسبب التعادل فهذا يظهر أن عملي يؤتي ثماره".

وشدد "المركز الثاني لا معنى له في عيني، فهو الأول فقط للخاسرين، البعض يقبل بذلك لكن ليس أنا".

وتابع "أنا لا أريد أن يوافق اللاعبون على ذلك أيضا".

وأتم تصريحاته بالحديث عن انخفاض مستوى لاوتارو مارتينيز قائلا: "هو لاعب شاب ولم يلعب كثيرا الموسم الماضي لكن ترك بصمته ولا يزال أمامه رحلة طويلة وهي عملية النمو التي يحتاج إليها".

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