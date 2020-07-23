تقرير فرنسي: نادي ليل يدرس التعاقد مع موليكا

الخميس، 23 يوليه 2020 - 10:54

كتب : محمد عبد العظيم

جاكسون موليكا - مازيمبي - الزمالك

أشارت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية إلى أن نادي ليل الفرنسي يدرس التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاكسون موليكا

النادي : مازيمبي

مازيمبي

وذكرت الصحيفة أن موليكا الذي تلقى عرضا ضعيفا من نادي لانس الفرنسي، دخل دائرة اهتمامات ليل بقوة.

حيث يخطط النادي للتعاقد معه ثم إعارته لنادي موسكورن البلجيكي أو بوافيستا البرتغالي، وذلك بناء على رغبة المدير الفني للفريق كريستوف جالتييه.

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وكان لانس الفرنسي تقدم بعرض لنادي مازيمبي للحصول على خدمات موليكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 100 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 300 ألف يورو.

والذي قوبل بالرفض من قبل نادي مازيمبي.

موليكا هداف مازيمبي وأحد أبرز المهاجمين في قارة إفريقيا خلال الفترة الحالية يعد هدفا للكثير من الأندية التركية والبلجيكية والفرنسية وفقا للتقارير الصحفية مؤخرا التي أشارت أيضا إلى اهتمام الأهلي بضم اللاعب.

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