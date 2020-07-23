وليد العطار: لا يوجد أي قرار بإيقاف الشناوي.. يحدث ذلك في حالة وحيدة

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إنه لا يوجد أي قرار بإيقاف أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز بعد إلزامه برد 8 ملايين لناديه السابق الزمالك.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين أصدرت قرارا بإيقاف الشناوي لحين سداد الأموال للزمالك طبقا للخطاب المُعلن.

وقال العطار لقناة "إم بي سي مصر" تعليقا على النبأ: "نعم القرار يُلزم الشناوي برد المبلغ لكن ليس إيقافه لأن القرار ابتدائي وليس نهائي".

وأوضح "الشناوي يملك حق الاستئناف ضد القرار خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، وحال رفض الاستئناف ومع عدم السداد في ذلك الوقت مكن إيقافه".

وأتم "لا أعلم سبب الضجة التي حدثت اليوم حول ذلك الموضوع رغم أن القرار معروف منذ عدة أيام على ما أتذكر".

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