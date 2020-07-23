صلاح: هذا يوم تاريخي لـ ليفربول.. أنا سعيد للغاية وتمنيت حضور الجمهور

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته الكبيرة بعدما تسلم فريقه رسميا كأس الدوري الإنجليزي عقب الفوز على تشيلسي بخمسة أهداف لثلاثة في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال صلاح لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "هذا يوم تاريخي بالنسبة للنادي وحققنا شيء كبير بعد 30 عاما من الغياب".

وواصل "أنا سعيد للغاية وكنت أتمنى حضور الجمهور لكن سنحتفل معهم العام المقبل".

وعن لقاء تشيلسي قال: "كان يجب أن نفوز واستطعنا فعل ذلك، والاحتفال بالكأس كان تاريخيا".

وعن كونه أول لاعب مصري يتوج بالدوري الإنجليزي قال: "سعيد جدا لقد حققت ذلك اللقب بعد دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية كذلك".















































طالع أيضا

تحديد موعد القمة بين الأهلي والزمالك

مران صباحي لـ الزمالك قبل لقاء بيراميدز

مانشستر يونايتد يرفض الهدايا

الإنتاج الحربي يكشف حال مختار مختار

عودة رامي ربيعة