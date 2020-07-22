تشكيل الاحتفال بالدوري الإنجليزي - صلاح يقود ليفربول وجيرو في هجوم تشيلسي

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 20:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في مباراة الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد معقل الفريق الأحمر.

وعقب المباراة يحتفل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي باللقب الذي حققه بعد غياب لقرابة الـ30 عاما.

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ويتسلم ليفربول درع الدوري الإنجليزي بعد نهاية المباراة ليحتفل بلقب البريميرليج.

وجاء تشكيل ليفربول الذي دفع به يورجن كلوب المدير الفني للفريق كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – روبيرستون.

الوسط: نابي كيتا – فينالدوم – فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني.

على الجانب الآخر جاء تشكيل تشيلسي الذي اعتمد عليه فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الأزرق كالآتي:

المرمى: كيبا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما.

الوسط: رييس جيمس – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو.

الهجوم: ويليان – جيرو – ميسون ماونت.

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