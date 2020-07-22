جماهير فلامنجو تطلب من سامباولي تدريب الفريق عبر "إنستجرام"

يواصل نادي فلامنجو البرازيلي البحث عن مدرب جديد خلفا للبرتغالي جورج جيسوس الذي رحل لتدريب بنفيكا.

وارتبط الفريق بأكثر من اسم في الفترة الأخيرة، أبرزهم ليوناردو جارديم مدرب موناكو السابق وسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد السابق (طالع التفاصيل).

وأرسل عددا من جماهير فلامنجو رسائل إلى خورخي سامباولي مدرب أتليتكو مينيرو البرازيلي والأرجنتين وتشيلي السابق يدعونه لتدريب الفريق برسائل: "تعال إلى فلامنجو".

كما نشروا في التعليقات اللونين الأحمر والأسود على أحد الصور التي نشرها سامباولي على حسابه.

الأرجنتيني لم يرد على طلبات جماهير فلامنجو إذا لم ينشر أي صور على حسابه منذ ما يزيد عن عامين.

فيما رد عليهم جماهير أتليتكو مينيرو بالدفاع عن بقاء مدربهم ضمن صفوف الفريق بعد تولى المهمة في فبراير الماضي.

وسبق أن تولى سامباولي تدريب سانتوس الموسم الماضي وقاد الفريق لوصافة الدوري خلف فلامنجو حامل اللقب.

ويبدأ الدوري البرازيلي في التاسع من أغسطس المقبل.

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