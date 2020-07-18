UOL: من بينهم مدرب ريال مدريد السابق.. 4 أسماء مرشحة لخلافة جيسوس في فلامنجو

بدأ فلامنجو البرازيلي التحرك السريع لتعيين خليفة البرتغالي جورج جيسوس عقب عودته لتدريب بنفيكا البرتغالي.

ووفقا لشبكة "UOL" البرازيلة فأن قائمة المرشحين لخلافة البرتغالي ضمت مواطنه ليوناردو جارديم والإسباني ميجيل أنخيل راميريز.

وتأمل إدارة النادي في إيجاد خليفة جيسوس في أسرع وقت ممكن.

وأضاف التقرير أن خبرة جارديم الأوروبية ترجح كفته خاصة بعد الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع موناكو والفوز بلقب الدوري الفرنسي 2017-18.

ولا يُدرب جارديم أي ناد في الوقت الحالي.

بينما يكتسب الإسباني أنخيل راميريز شهرة كبيرة في أمريكا الجنوبية بعدما ساهم في فوز إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري بلقب كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية الإفريقية).

وسبق لـ أنخيل أن قاد فريقه أمام فلامنجو في مباراة السوبر القارية وخسرها.

ويركز بطل القارة اللاتينية على تعيين مدير فني أوروبي بدلا من برازيلي نظرا لعدم وجود مدربين محليين على نفس المستوى.

ويظهر أيضا اسم البرتغالي ماركو سيلفا مدرب واتفورد وإيفرتون السابق والأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد السابق على قائمة المرشحين لتدريب الفريق.

الدوري البرازيلي يبدأ في 11 أغسطس المقبل وكوبا ليبرتادوريس تعاود نشاطها في سبتمبر المقبل وهو ما يتطلب من إدارة الأحمر والأسود سرعة التحرك لإتمام صفقة المدرب الجديد.

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