تشكيل يونايتد – دي خيا أساسي ضد وست هام.. وبيساكا على مقاعد البدلاء

حافظ ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على مكانه في التشكيل الأساسي لفريقه الذي يستعد للقاء وست هام اليوم الأربعاء رغم الانتقادات التي تعرض لها عقب أخطائه في لقاء تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه يونايتد نظيره وست هام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: براندون ويليامز- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- تيموثي فوسو مينساه

في الوسط: نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من سيرجيو روميرو وديوجو دالوت وآرون وان بيساكا وفريد ودانييل جيمس وجيسي لينجارد وخوان ماتا وسكوت مكتوميناي وأوديون إيجالو.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بـ62 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي الرابع وبالتساوي في فارق الأهداف لكن الشياطين الحُمر إن انتصروا فسيقفزون للمركز الرابع.

أما وست هام فيحتل المركز الـ16 بـ37 نقطة.

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