تشكيل يونايتد – دي خيا أساسي ضد وست هام.. وبيساكا على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 18:06

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا

حافظ ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على مكانه في التشكيل الأساسي لفريقه الذي يستعد للقاء وست هام اليوم الأربعاء رغم الانتقادات التي تعرض لها عقب أخطائه في لقاء تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه يونايتد نظيره وست هام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة
ستيرلنج: متعطش للوصول للهدف رقم 20 في الدوري.. ونعلم ما ينتظرنا أمام ريال مدريد مدرب أستون فيلا: مصيرنا الآن بين أيدينا وهذا كل ما يمكن أن نتمناه طوكيو: توافر لقاح مضاد لفيروس كورونا = إقامة الأولمبياد

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: براندون ويليامز- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- تيموثي فوسو مينساه

في الوسط: نيمانيا ماتيتش- بول بوجبا- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من سيرجيو روميرو وديوجو دالوت وآرون وان بيساكا وفريد ودانييل جيمس وجيسي لينجارد وخوان ماتا وسكوت مكتوميناي وأوديون إيجالو.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بـ62 نقطة بالتساوي مع ليستر سيتي الرابع وبالتساوي في فارق الأهداف لكن الشياطين الحُمر إن انتصروا فسيقفزون للمركز الرابع.

أما وست هام فيحتل المركز الـ16 بـ37 نقطة.

طالع أيضا

سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك الودية

الرجاء المغربي يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

فرصة أخيرة أمام صلاح لكسر رقم رونالدو القياسي

تحديد موعد القمة بين الأهلي والزمالك

سعفان: لماذا العناد لإرضاء ناد واحد؟

مانشستر يونايتد وست هام دي خيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخطيب يجتمع بمدير النشاط الرياضي والأجهزة الفنية للترتيب للموسم الجديد 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – مانشستر يونايتد (0) - (0) وست هام.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباراة تورينو وفيرونا تشهد تقنية "أشعر بالأمان" لمرحلة ما بعد كورونا في الملاعب 23 دقيقة | أوروبا
أولتراس أتالانتا يتبرع بـ 60 ألف يورو لمستشفى محلية 42 دقيقة | أوروبا
تشكيل يونايتد – دي خيا أساسي ضد وست هام.. وبيساكا على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يخضع للمسحة الطبية الخامسة ساعة | الدوري المصري
السقا لـ في الجول: اتحاد الكرة اضطر لإعلان مباريات المصري على ملعب السويس ساعة | الدوري المصري
الإنتاج: حالة جميع اللاعبين ومختار مختار جيدة.. ولا صحة لوجود إهمال في معسكر الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك