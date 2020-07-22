طنطا لـ في الجول: سنخاطب أمن الإسكندرية لنقل مباريات الفريق إلى استاد المكس

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 17:25

كتب : هاني العوضي

المقاولون العرب - طنطا

استقر نادي طنطا على خوض مبارياته في الدوري المصري على استاد المكس في الإسكندرية الخاص بفريق حرس الحدود.

وكشف أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا لـFilGoal.com: "سنخاطب أمن محافظة الإسكندرية لنقل مباريات الفريق في الدوري إلى استاد حرس الحدود بالمكس".

وأضاف "وذلك نظرا لأن معسكر الفريق مقام في إحدى فنادق برج العرب ومستمر لنهاية الدوري".

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وأكمل "معسكر الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى إذا رفض الأمن لعب مبارياتنا على ملعب المكس".

وأتم تصريحاته "وقتها سنضطر للسفر إلى طنطا لخوض المباريات ثم العودة إلى الإسكندرية مرة أخرى".

ويلعب طنطا بعد استئناف الدوري مع بيراميدز يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ19 من المسابقة.

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