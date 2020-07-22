طنطا لـ في الجول: سنخاطب أمن الإسكندرية لنقل مباريات الفريق إلى استاد المكس

استقر نادي طنطا على خوض مبارياته في الدوري المصري على استاد المكس في الإسكندرية الخاص بفريق حرس الحدود.

وكشف أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا لـFilGoal.com: "سنخاطب أمن محافظة الإسكندرية لنقل مباريات الفريق في الدوري إلى استاد حرس الحدود بالمكس".

وأضاف "وذلك نظرا لأن معسكر الفريق مقام في إحدى فنادق برج العرب ومستمر لنهاية الدوري".

وأكمل "معسكر الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى إذا رفض الأمن لعب مبارياتنا على ملعب المكس".

وأتم تصريحاته "وقتها سنضطر للسفر إلى طنطا لخوض المباريات ثم العودة إلى الإسكندرية مرة أخرى".

ويلعب طنطا بعد استئناف الدوري مع بيراميدز يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ19 من المسابقة.

طالع أيضا

آخر فرصة لصلاح لكسر رقم رونالدو

جيرارد: هذان اللاعبان هما الأهم في ليفربول

عقوبة قاسية على أحمد الشناوي بسبب الزمالك

ليكيب: برشلونة يفكر في بلان

أسوأ مواسم أرسنال منذ عهد ما قبل فينجر

مواعيد مباريات الأربعاء