ستيرلنج: متعطش للوصول للهدف رقم 20 في الدوري.. ونعلم ما ينتظرنا أمام ريال مدريد

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 16:55

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج يحتفل بهدفه ضد واتفورد

يتمنى رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي الوصول إلى هدفه رقم 20 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سجل هدفين في انتصار فريقه على واتفورد برباعية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة.

ورفع ستيرلنج رصيده من الأهداف إلى 19هدفا مع تبقي مباراة وحيدة في الموسم الجاري.

وقال ستيرلنج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه أمر عظيم بالنسبة لي كجناح أن أسجل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي، سيكون إنجازا ضخما".

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وأضاف الدولي الإنجليزي "لدينا مباراة أخيرة أمام نورويتش سيتي يوم الأحد، لذا أتمنى أن أتمكن من القيام بذلك".

وعن هدفيه أمام واتفورد، أوضح "لقد سجلت الهدف الأول وبعد ذلك تقدمت لتسديد ركلة الجزاء، كانت لدي فرصة أخرى لتسجيل هاتريك، لم يحدث ذلك لكنني أشعر بالسعادة بسبب الهدفين".

وتابع "بعد مباراة مخيبة للآمال في ويمبلي والهزيمة ضد أرسنال، كان علينا أن نجد الإيقاع الصحيح أمام واتفورد وقد فعلنا ذلك".

وواصل "علينا أن نأخذ كل ما نستطيع من مباراة الدوري المتبقية من أجل الاستعداد لمواجهة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد".

سيتي انتصر بنتيجة 2-1 على ريال مدريد في سنتياجو برنابيو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن تتوقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا، ويستضيف مباراة الإياب الشهر المقبل.

وأتم "نعلم أن ريال مدريد أنهى الموسم بشكل جيد، ونعلم أنه سيكون اختبارا قويا".

الفريق الملكي توج بلقب الدوري الإسباني في الأمتار الأخيرة على حساب غريمه برشلونة.

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