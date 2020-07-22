أسوان يعلن تأجيل مباراته الودية ضد الإنتاج

أعلن أسوان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك اليوم الأربعاء تأجيل مباراته الودية ضد الإنتاج الحربي التي كان مقررا إقامتها يوم الخميس.

وكشف الإنتاج إصابة 18 فردا في الفريق بفيروس كورونا. (التفاصيل)

وسيتقدم موعد مباراة أسوان وإنبي الودية لتجري الخميس بدلا من السبت المقبل وأعلن الأول مواجهته لفريق المقاولون العرب مرة أخرى يوم 25 يوليو.

وسيلعب أسوان ضد الزمالك في 29 يوليو.

وتعادل أسوان وديا بهدف لمثله مع الإسماعيلي والمقاولون العرب استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

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وسيستهل أسوان مبارياته في الدوري بمواجهة مضيفه مصر المقاصة في مواجهة مؤجلة من الجولة 18 للبطولة.

وتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل أسوان المركز 13 ورصيده 18 نقطة.

ويقود أسوان حاليا المدرب أحمد عبد المنعم "كشري" بعدما تقدم مجدي عبد العاطي باستقالته في وقت سابق.

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