الإسماعيلي: غياب مخلوف لمدة أسبوع وثلاث غرز في رأس الوحش

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 15:34

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف الجهاز الطبي بفريق الإسماعيلي موقف اللاعبين المصابين بعد المشاركة في ودية نادي مصر.

وخسر الإسماعيلي أمام نادي مصر وديا بهدف دون رد ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

وأعلن الجهاز الطبي عبر موقع النادي عن غياب محمد مخلوف لاعب الوسط لمدة أسبوع.

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ويعود مخلوف إلى التدريبات بعد الأسبوع عقب تعرضه لكدمة في كاحل القدم، ومن المقرر أن يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.

أما عمر الوحش لاعب وسط الدراويش فأجرى 3 غرز في الرأس.

وعن إصابة محمد صادق أوضح الجهاز الطبي أن اللاعب يعاني من كدمة بسيطة لن تعيقه عن المشاركة في التدريبات.

ومن المقرر أن ينضم محمد الشامي جناح الدراويش إلى التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء البرنامج التأهيلي.

ومن المفترض عودة مسابقة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل وفقا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

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