الاتحاد السكندري: نعاني 4 أزمات قبل مواجهة الزمالك في الدوري

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 15:28

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

يعاني فريق الاتحاد السكندري من نقص عددي شديد قبل مباراته أمام الزمالك عند استكمال بطولة الدوري أوائل الشهر المقبل.

وقال محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد: "نتدرب حاليا بدون المحترفين الخمسة، ولا نعرف موعد عودتهم بالتحديد إلى مصر في ظل إغلاق المطارات".

وأضاف مدرب الاتحاد "اللاعبون الخمسة هم الإيفواري رزاق سيسيه والأوغندي أوكوي والسوري عمر الميداني والتوجولي ويلسون الذي يقيم في غانا والليبي أنيس سالتو".

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وكشف عبر البرنامج الإذاعي وان تو "كما نفتقد لخدمات لاعبين بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، وسيغيب نور السيد للإيقاف بينما لن يلعب أحمد رفعت المباراة وفقا للاتفاق المبرم بيننا وبين إدارة الزمالك".

وواصل "نتدرب حاليا بـ20 لاعبا فقط، وتم تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين، أحدهما بترشيح من ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب".

ولفت إلى أن الفريق تعادل مع طنطا 1-1 في مباراة ودية أمس الثلاثاء وسيلعب ودية أخرى ضد حرس الحدود غدا الخميس.

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