عضو المصري لـ في الجول: إلغاء معسكر برج العرب وارد.. فليعلم الاتحاد أننا كنا ندافع عن صحة البشر

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 15:25

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

ألمح حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي إلى إمكانية إلغاء معسكر برج العرب خوفا من فيروس كورونا.

ويتواجد المصري في الفندق مع ناديي طنطا وطلائع الجيش، وتم تأجيل المباراة الودية بين فريقه وفريق طنطا.

وأعلن المصري عن إصابة مسؤول المهمات بفيروس كورونا والذي يخالط جميع اللاعبين، كما تعرض عمرو جمال مهاجم الجيش للإصابة.

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وقال حسن عمار لـ FilGoal.com: "لدينا إجتماع مساء اليوم سندرس كافة الأمور".

وتابع "سنتخذ القرار الذي يتعلق بسلامة وأمان أعضاء الفريق".

وعن موقف معسكر برج العرب أوضح "من الوارد أن يتم إلغائه".

وكشف عضو المصري "أو ربما نتخذ ذلك القرار إذا تعرض أحد للإصابة سواء بفريق أو الفرق الأخرى بالفندق".

وشدد حسن عمار "الآن يجب أن يعلم اتحاد الكرة لماذا كنا ندافع عن صحة البشر".

وأتم تصريحاته "صحة البشر أهم من التفكير في استئناف المسابقة دون دراسة جيدة".

وكان نادي الإنتاج الحربي قد أعلن إصابة 18 فردا بالفريق بفيروس كورونا.

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