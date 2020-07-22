خبر في الجول - سلبية المسحة الطبية لجميع عناصر الزمالك

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 15:04

كتب : وليد الحسيني

لاعبو الزمالك خلال إجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

علم FilGoal.com أن جميع العينات ظهرت سلبية بعد خضوع عناصر فريق الزمالك لمسحة طبية للتأكد من السلامة من فيروس كورونا.

وكشف مصدر في الزمالك أن الفريق يخلو من إصابات بعدما أجرى مسحة طبية تمهيدا لمواجهة ودية كان مقررا إقامتها اليوم الأربعاء ضد طلائع الجيش.

وألغيت مباراة الزمالك والجيش وسيكتفي الأول بحصة تدريبية عوضا عنها في معسكره ببرج العرب في الإسكندرية.

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ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم الخميس وديا في إطار استعدادات الناديين لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 5-1 يوم الأحد في أول مباراة ودية للناديين بعد جائحة كورونا.

ويستأنف الزمالك بطولة الدوري بمواجهة المصري في لقاء مؤجل من الجولة 14.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 31 نقطة.

وتوقف الدوري منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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